Kuşadası'nda yol çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından altyapısı bütünüyle yenilenen bölgede, Ant Sokak ve bağlantı yollarından sonra şimdi de 8 bin metrekarelik bir alanda daha sıcak asfalt serimine başlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi ile devam ediyor. 22 sokakta yürütülen çalışmalarla bölgede doğalgaz dağıtım firması tarafından doğal gaz hattı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerince içme suyu hattı döşenirken iletişim firması ekipleri tarafından da telefon ve internet altyapıları yenilendi.

Altyapısı yenilenen sokaklarda vakit kaybetmeksizin üstyapı çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar Barış, Onur, Erdem, Birlik, Ergene, Reşat Özbek, Osman Kocaman, Turizm, 103 ve 104'üncü sokaklara kilit parke taşı döşenerek kaldırım ve bordür imalatı yapıldı. Son olarak Ant Sokak ve bağlantı yollarını 4 bin metrekarelik sıcak asfaltla kaplayan ekipler, şimdi de Toplum, Cemali Dağyaran, Kaplan, Reşat Özbek ve Minare sokaklardaki 7 bin 800 metrekarelik bir alanda daha sıcak asfalt serimi gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.