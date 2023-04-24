Kuşadası'nda yol çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Cumhuriyet Mahallesi'nin 22 sokağında sürdürdüğü çalışmalar sona erdi. Ekiplerin toplam 32 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmaları, Toplum sokak ve bağlantı yolları ile Minare Sokağa sıcak asfalt dökülmesinin ardından tamamlandı.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kentin alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan yenileme çalışmalar Türkmen, İkiçeşmelik, Camiatik, Hacıfeyzullah ve Dağ Mahallelerinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalar da sona erdi. Bölgede 22 sokağı ve yaklaşık 5 aydır sürdürülen çalışmalarda doğalgaz dağıtım firması tarafından doğal gaz hattı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerince içme suyu hattı, iletişim firması ekipleri tarafından da telefon ve internet altyapıları yenilenerek sağlıklı bir alt yapıya kavuşturuldu.

İlgili kurumlarca altyapısı yenilenen 32 bin metrekarelik alanda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfalt, kilit parke ve kaldırım taşı çalışmaları da tamamlandı. Çalışmalar Ant Sokak'ta 4 bin metrekarelik sıcak asfalt dökümü gerçekleştiren ekipler tarafından son olarak 8 bin metrekareyi Toplum Sokak ve bağlantı yolları ile Minare Sokağa sıcak asfalt dökülerek bölgenin alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenmiş oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 7 gün 24 esasına göre sürdürülen çalışmalarla kentin bir bölgesini daha yenilemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 5 aydır sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarını tamamladık. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda gece-gündüz demeden mesai harcayan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Mahallesi doğalgaz ile birlikte yeni yollarına da kavuştu. Alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarımız kentin farklı noktalarında devam edecek” dedi.