Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Davutlar Mahallesi Fatih Caddesi ile Türkmen Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak'a kilit parke taşı döşemeye başladı.

Kuşadası Belediyesi kentin faklı noktalarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, kent merkezindeki Orient ve Grand Bazaar'da gerçekleştirdikleri yenileme çalışmalarının yanı sıra kentin farklı birçok noktasında yol yapım çalışması yürütüyor. Ekipler bir yandan da elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım işlerini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre yürütülen çalışmaları vatandaşlar memnuniyetle karşılıyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol yapım çalışmalarına son olarak Davutlar Mahallesi Fatih Caddesi ile Türkmen Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak'ta devam ediyor. Bu kapsamda Muzaffer İzgü Sokak'ta bulunan 1720 metrekare alana kilit parke taşı döşenmeye başlandı. Bordür taşı ve kaldırım imalatı da yapılacak olan bölgede çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Davutlar Mahallesi'ndeki alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları da Fatih Caddesi'nde devam ediyor. Alt yapı yenileme çalışmaları ile zemin iyileştirmesi tamamlanan Fatih Caddesi'ne de kilit parke taşı döşenecek.