Kuşadası'nda yunus vakaları devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde yunus ölümlerinde artış yaşanırken, son olarak 2 yunus da ölü olarak kıyıya vurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunus ölümlerinde artış yaşanırken, son olarak Pamucak sahili ve Notestik plajında da 2 yunus ölü olarak kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye giden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, ölü yunusların yapılan incelemelerin ardından hedef dışı av olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, son 15 günde Kuşadası sahillerinde yunus ölümlerindeki artışa dikkat çekti. Son 15 günde 7 yunusun ölü olarak kıyıya vurduğunu hatırlatan Sürücü, yunus vakalarının devam ettiğini belirterek “Kuşadası sahillerinde son 15 gündür meydana gelen 7 yunusun ölümünden sonra, bugün de 2 yunus ölü olarak kıyıya vurdu. Pamucak bölgesinden ihbar edilen yunus üzerinde yaptığımız incelemelerde, ölen hayvanın Stenella coeruleoalba türü Çizgili Yunus olduğu görüldü. Yunusun yeni bir ölüm vakası olduğu, üzerinde oluşan tahribatlar ve küçük kesi izlerinden, muhtemelen bir ağa hedef dışı av olarak tesadüfen yakalandığını ve kurtulmak için çırpınırken bu izlerin oluştuğunu ve hava almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğünü düşünmekteyiz. Yunusu aldığımız sırada, Tarım İlçe Müdürlüğünden ikinci bir yunusun kıyıda olduğu ihbarını aldık. Kuşadası Notestik plajında denizin içinden bir yunus daha çıkardık. Buradaki yunusun da Stenella coeruleoalba türü Çizgili Yunus olduğunu tespit ettik. Ancak bu yunusta aşırı derece bozulma ve kokuşma olduğundan neden öldüğü konusunda bir tespit yapılamadı. Her iki yunustan doku ve diş örnekleri alınarak, bu konuda çalışmalar yürüten TÜDAV'a gönderilecek. Ölen yunuslar, Kuşadası Belediyesi TİM ekipleri tarafından açılan çukurlara yerleştirilip, üzeri kireç dökülerek gömülmemesi sağlandı. Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunuslar genellikle, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir” dedi.