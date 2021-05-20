Kuşadası'nda yunuslar yelkenliye eşlik etti

Kuşadası Körfezi'nde kendisine ait yelkenliyle, sıcak havanın keyfini çıkaran Yusuf Çetinkaya, teknenin önünde yunusların kendisine eşlik ettiğini fark ederek o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kuşadası'nda yelkenli ile denize açılan Yusuf Çetinkaya, yunus sürüsünün tekneye eşlik ettiği anları cep telefonuyla kaydetti. Çetinkaya, nadir de olsa yelkeniyle gezdiği sırada yunuslara denk geldiğini söyledi. Yunusları su yüzeyinde gördüğünde o günü "uğurlu" kabul ettiğini belirten Çetinkaya, yunusların yarım saat boyunca kendilerini takip ettiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.