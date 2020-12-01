Kuşadası'nda zabıta 1,5 yılda 19 bin 618 başvuruyu değerlendirdi

Bu kapsamda son bir buçuk yıl içerisinde Kuşadalıları rahatsız edecek şekilde gürültüye neden olan veya moloz dökerek doğaya zarar veren 1011 kişi ve inşaat şirketine idari işlem uyguladı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve sağlığı için gece gündüz demeden mesai yapıyor. 1,5 sene içerisinde Güvercin Masa whatsapp hattı ile CİMER aracılığıyla kendilerine iletilen ve 153 numaralı zabıta ihbar hattından gelen 19 bin 618 başvurunun tamamını değerlendirerek gerekli işlemleri yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye encümeni tarafından alınan 720 karar ve para cezasını ise ilgili adreslere ulaştırdı.

Sıfır işgaliye uygulaması devam edecek

Sıfır işgaliyeden taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bu kurala uymayan 450 kişi hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi. Görüntü ve ses kirliliğine karşı da etkin bir şekilde mücadele eden Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir buçuk yıl içerisinde dilencilik ile yasadışı hurdacılık yapan, izinsiz afiş asan, izinsiz seyyar satıcılık yapan ve trafiğe kapalı alanlara motorlu taşıtlarını park eden 4823 kişiye 5326 Sayılı “Kabahatler Kanunu” gereği idari yaptırım cezası uyguladı. Ayrıca vatandaşları rahatsız edecek şekilde gürültüye neden olan veya moloz dökerek doğaya zarar veren 1011 kişi ve inşaat şirketine idari işlem uyguladı.

Kuşadalıların huzurunu sağlamak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, "Halkımızla iç içe olmak ve onlara daha kaliteli hizmet vermek için gece gündüze demden çalışıyoruz. Yasalara aykırı hareket eden firma ve kişilere karşı kesinlikle taviz vermiyoruz. Kararlı duruşumuz sayesinde Kuşadası çok daha huzurlu bir kent haline geldi” diye konuştu.