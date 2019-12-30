Kuşadası'nda zabıta ekipleri yeni yıl öncesi sağlık denetimi gerçekleştirdi

Hazırlıklar kapsamında Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan fırın, restoran, market ve kasaplara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi ile zabıta personelinin yer aldığı denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu,kasapların et ürünlerinin kesim bandrolleri, marketlerde bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile şarküteri ürünlerinin paketleniş şekilleri kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelerin ruhsatları, yangın tüpleri ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu da kontrolden geçirildi. Hijyen ve çalışma kurallarına uymayan işletme sahipleri uyarılarak bir daha ki denetime kadar eksiklerin giderilmesi istendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili olarak “Halkımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına zarar verecek gıda ürünü satan işletmeler, karşısında bizi bulacak. Bu konuda denetimleri daha yaygın hale getirecek ve kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulayacağız” dedi.