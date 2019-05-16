Kuşadası'nda zabıta personeline 'stres ve çatışma yönetimi' eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nde görevli psikologlar Fatma Yavaş ve Candan Atak tarafından verilen eğitimde zabıta personeline stres ve öfkeyle başa çıkma yöntemleri ile stresli bireylerde gözlenen fiziksel ve ruhsal değişimler konularında bilgi verildi.

Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Psikolog Fatma Yavaş, stresin temelinde çevresel faktörlerin olduğuna dikkat çekerek, stresin hayatın bir gerçeği olduğunu belirtti. Psikolog Candan Atak ise yoğun stersin bireyler üzerinde birçok fiziki ve ruhsal soruna yol açtığını belirterek, zabıta personelinin işlerini verimli olarak yapmaları için strese neden olan etkenlerden uzak durması gerektiğini kaydetti.

Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen 2 günlük eğitim programını ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Günel, güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek ideallerinde Zabıta Müdürlüğü personelinin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek “Kentimizin güzelleşmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi için sizlerin daha çok çalışması gerekecek. Sorunların çözümünde hep birlikte çalışacağız. Sevgi ile çözülemeyecek sorun olduğuna inanmıyorum. Görevinizi nezaket çerçevesinde yapmanızı, vatandaşlarımızla aramızda güçlü bir bağ kurmanızı istiyorum. Bu konuda biz de elimizden gelen desteği sizlere sunacağız. Ben sizlere güveniyorum. Zabıta Müdürlüğü personelimize eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı başlıklarla devam edecek” dedi.