İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda zabıtadan motosiklet denetimi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park ihlalinde bulunan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park ihlalinde bulunan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.



Kent genelinde düzeni sağlamak için 7/24 mesai yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonu dolayısıyla motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerini arttırdı. Çerçevede zabıta ekipleri tarafından Kuşadası'nın turistik çarşıları ile trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park yapan sürücülere yönelik 10 farklı noktada denetim yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde kuralları ihlal eden sürücülere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38'inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı.

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