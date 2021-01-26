Kuşadası'nda zabıtaya mesai öncesi moral kahvaltısı

Zabıtaların Kuşadası'nın huzur ve düzenini sağlamak için çok önemli bir görev yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Vekili Limoncu, “Verdiğiniz emekler için tüm Kuşadalılar adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, sabah mesaisi öncesinde Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan personelle bir araya geldi. Kahvaltısını zabıtalarla birlikte yapan Başkan Vekili Limoncu'ya Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış eşlik etti. Limoncu, kahvaltının ardından personelle sohbet ederek sorun ve önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediyesi'nde çalışan zabıta personelinin görevlerini büyük bir özveriyle yürüttüğünü belirten Başkan Vekili Özgün Limoncu, “Güzel kentimiz Kuşadası'nın huzur ve düzenini sağlamak için var gücünüzle çalıştığınızı biliyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel de verdiğiniz emeğin farkında. Çalışma alanlarınızda yaşadığınız sorunları yakından takip ediyoruz ve giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün sohbetimiz boyunca bana aktardığınız sorun ve önerileri başkanımıza ileteceğim. Verdiğiniz emekler için tüm Kuşadalılar adına sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.