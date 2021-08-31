Kuşadası'nda Zafer Bayramı coşkusu Volkan Konak ile devam etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen Volkan Konak konseri ile zirve yaptı. Karadeniz müziğinin yaşayan efsanesi, seslendirdiği şarkılarla Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir konser düzenlendi. Konserde ‘Kuzeyin Oğlu' lakaplı ünlü türkücü Volkan Konak sahne aldı.

Konserine ‘Dadaloğlu' şarkısıyla başlayan Karadeniz müziğinin yaşayan efsanesi ‘Göklerde Kartal Gibi', ‘Mimoza Çiçeği', ‘Aleni' ve ‘Dido' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ellerinde Türk bayrakları ile meydanı dolduran binlerce Kuşadalı, ünlü müzisyene tempo tutarak eşlik etti. Zafer Bayramı coşkusu, Volkan Konak'ın ‘İzmir Marşı'nı' okumasıyla zirveye çıktı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Milleti'nin bu zaferi kutlamak en büyük hakkıdır. Kuşadası'nın dostu sevgili Volkan Konak'ı kentimizde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk” diye konuştu.