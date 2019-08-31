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Kuşadası'nda Zafer Bayramı kutlamaları devam ediyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kesintisiz olarak devam ediyor.


Kuşadası motosiklet kulübü tarafından organize edilen korteje yaklaşık 500 motosikletli katıldı. Kortejin kaptan sürücülüğünü Belediye Başkanı Ömer Günel yaptı.


Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören motosiklet korteji Kuşadası'nın tüm ana caddelerinde sürüş yaptı. Kuşadası Motosiklet Kulübü başkanı İsmail Aktaş. " Her 30 Ağustos Zafer Bayramında olduğu gibi bu yılda atalarımızı, şehit ve gazilerimizi anmak için sürdük. Bu vatan aziz şehit ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Sonuna kadar bu emanete sahip çıkacağız” dedi. Motosiklet korteji, sürücülerin Gazibeğendi mevkiinde Atatürk anıtına çiçek koyması ile sona erdi.

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