Kuşadası'nda zehirli örümcek görüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zehirli olduğu bilinen uğur böceği örümceğinin görüldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, her canlının ekosistemde bir görevi olduğuna dikkat çekerek “Böyle durumlarda onların bulunduğu yaşam alanlarından dikkatlice uzaklaşmalıyız ve duyarlı olmalıyız” dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde doğada piknik yapan bir aile tarafından uğur böceği örümceği olarak bilinen bir örümcek türünü tespit etti. Çocuklarına zarar verir düşüncesiyle durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye giden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri ise üzerinde dört siyah nokta bulunan kırmızı rengiyle ilgi çeken bir örümcek türü olan uğur böceği örümceği için görüldüğü alanlarda inceleme yapıldı. Herhangi bir başka uğur böceği örümceğine rastlanmadığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Örümcekle ilgili Entomolog Dr. Aylin Tüven'le görüşülerek, ailenin karşılaştığı örümceğin ülkemizin muhtelif yörelerinde görülen uğur böceği ya da kadife örümceği olarak bilinen bir tür olduğu tespit edildi. Aileyle görüşülerek tür hakkında bilgi verildi. Kırmızı rengi nedeniyle cazip gelebilen örümceğe özellikle çocukların yaklaşmamasını, dokunmamalarını ve büyüklerin zarar vermeden ortamdan uzaklaştırmaları konusunda aile bilgilendirildi” dedi.

Sıcakların başlamasıyla birlikte doğada birçok sürüngen özellikle yılan ve böcek türlerinin görülmeye başlandığını hatırlatan Sürücü; “Zaman zaman insanlar onların yaşam alanlarına girerek bu tür canlılarla karşılaşabilir. Böyle durumlarda dikkatli olunmalı, ortamdan uzaklaşılmalı ve bu tür canlılara zarar verilmemelidir. Bu canlıların ekosistem içerisinde önemli işlevleri bulunmaktadır. Dikkat ve duyarlılık her iki tarafın zarar görmesini engelleyecektir” şeklinde konuştu.

“Bu türün zehri insanları etkileyebilir”

Çalışma alanları entomoloji, orman entomolojisi, böcek sistematiği ve biyoçeşitlilik olan Entomolog Dr. Aylin Tüven ise “Eresidae familyasına bağlı zehirli bir örümcek türü olan Eresus Kollari Rossi, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar ve Kuzey Afrika'da yayılım gösterir. Yedi alt türü bulunmaktadır ki dünyada tehlikeli kabul edilen türler arasındadır. Türkiye'deki üç Eresus cinsine ait türünden biridir. Güneydoğu, Doğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir yayılım göstermektedir. Eresus Kollari türünün erkek bireylerine Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarında nadir de olsa doğada, kırsal alanlarda, bitki çeşitliliğinin fazla olduğu kısımlarda hatta bahçe ve evlerde rastlanabilir. Bu türün zehri insanları etkileyebilir. Soktuğu yerde kısmi acı, ateş artışı, kalp atım hızında artış ve baş ağrısı oluşturabilir. Bu tür için ölüm vakası şimdiye kadar bildirilmemiştir. Ancak alerjisi olanlar, çocuklar ve bağışıklığı zayıf olan kişiler de etkisi bilinmemektedir. Doğada karşılaşılan zehirli veya zehirsiz birçok tür başka türlere benzeyebilir, çok çekici gelebilir ya da merak edebiliriz. Ama hiçbir türe önlem almadan çıplak elle dokunulmamalı, öldürülmemeli, uygun bir yöntemle ortamdan uzaklaştırılmalıdır ki zaten hareketlilikten dolayı kendisi uzaklaşacaktır. Zehirli olduğu düşünülen bir tür ise dokunmadan uzaktan fotoğraflayabilme imkanı var ise fotoğraflayıp uzmanlardan yardım alınmalıdır. Son günlerde insanların yoğun olarak bulunduğu doğal alanlarda türün görüldüğü ve zehirli diye öldürüldüğü haberleri gelmektedir ki bu türün ekosistem döngüsündeki görevleri göz önünde bulundurulmalıdır. Doğadaki kırkayak ve böcek popülasyonun düzenlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle nadir de olsa karşılaşıldığında hem kendi sağlığımız hem de doğal dengenin bozulmaması adına türe dokunulmaması ve öldürülmemesi gerektiği konusunda özellikle de çocuklarımıza bilgilendirilme yapılmalıdır. Bu tür Almanya'da ve Büyük Britanya'nın Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde soyu tehlikedeki türler arasındadır. İngiltere'de Dorset Kontluğu'nda yeniden yayılmasına çalışılmaktadır” dedi.