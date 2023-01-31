Kuşadası'ndaki Arya Tesisleri yeni yatırımlarla güçlendi

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Turistik Tesisleri A.Ş, 2022 yılında 8 milyon 671 bin TL'lik yatırım yaptığını açıkladı. Bir yandan mevcut tesislerinin alt ve üst yapısı yenilenirken bir yandan da kente yeni turistik tesisler kazandırıldığı belirtildi.

Kuşadası Belediyesi iştiraklerinden Arya A.Ş tarafından işletilen turistik tesislerin, 8 milyon 671 bin TL'lik yeni yatırım yaptığı açıklandı. Araç filosunu güçlendiren ve tüm tesislerini yenileyen Kuşadası Belediyesi öz iştiraki Arya A.Ş'nin, bir yılda 334 kişiye istihdam sağladı. Kuşadalılara ve kenti ziyaret eden yerli, yabancı turistleri ağırlayan Arya tesisleri, şık ve estetik görünümleri kadar güler yüzlü uzman personeli tarafından sunulan kaliteli hizmet ile de dikkat çekti. Konumları, manzaraları, renkli tasarımları, konforlu oturma alanları ve lezzetli menüleri ile fark oluşturdu.

Arya A.Ş.'ye bağlı olarak Gazibeğendi, Atatürk Bulvarı, Bülent Ecevit Parkı ve Güvercinada'da yer alan tesislerin yanı sıra 2022 turizm sezonunda kente kazandırılan Ada Asansör Balık Restoranı eşsiz manzarası ve lezzetli yemekleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sonrası ortaya çıkan 'yeni turizm' anlayışı doğrultusunda Sevgi Plajı'nda açılan ve Arya A.Ş tarafından işletilen ‘Ada Camping' isimli kamp ve karavan alanı ise 2022 yılında 7 bin metrekare daha büyütülerek yıl boyunca 25 bin kişiyi misafir ettiği belirtildi.

Öte yandan Arya A.Ş tarafından işletilen Kuşadası Nazilli Halk Pazarı'nda bulunan dükkanlara 17 yeni dükkan eklenerek ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırıldığı da belirtildi. Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde yaşayan kent sakinlerinin de keyifle vakit geçirebileceği ‘Günbatımı Cafe' ismiyle bilinen alanın da kapasitesinin arttırıldığı belirtildi.