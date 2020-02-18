İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'ndaki cinayet davasında 25 yıl hapis kararı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz yıl çocukluk arkadaşı Sebahattin Görer tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Sergen Yükçü davasında karar verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz yıl çocukluk arkadaşı Sebahattin Görer tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Sergen Yükçü davasında karar verildi.


Olay, Yılancıburnu mevkiinde 26 Temmuz 2019 günü gerçekleşmişti. Sergen Yükçü (25), kız kardeşine mesaj gönderdiği için tartıştığı çocukluk arkadaşı Sebahattin Görer (27) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar davası vardı. Şahitler huzurunda görülen mahkeme de kendini savunan Görer “Sergen bana defalarca vurdu ve korktuğum için bıçakladım. Öldürmeye niyetim yoktu” dediği öğrenildi. Mahkeme başkanı kasten adam öldürmekten Sebahattin Görer'e 25 yıl hapis cezası verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.