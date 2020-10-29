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Kuşadası'ndaki Cumhuriyet coşkusu yağmur altında devam etti

Kuşadası’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkate alınarak kutlanmaya devam ediyor.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkate alınarak kutlanmaya devam ediyor. Sabah ilçe kaymakamlık binasında yapılan bayramlaşma töreninin ardından, Kuşadası Belediye Bandosu kentin farklı mahallerinde konser verdi. Kırmızı-beyaz balon ve karanfillerle süslenen özel bir araç ise çaldığı marşlar ile tüm ilçeyi dolaşıp vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.


Kuşadası Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırladığı program büyük beğeni topladı. Sabah ilçe kaymakamlık binasında yapılan bayramlaşma töreninden sonra Kuşadası Belediye Bandosu, sağanak yağmura rağmen kentin farklı mahallelerini dolaşarak kahramanlık ve Milli Mücadele'ye mal olmuş çeşitli marşları seslendirdi. Kırmızı-beyaz karanfil ve balonlarla süslenen özel bir araç ise oluşturulan konvoy eşliğinde ilçeyi dolaşıp Kuşadalılara Türk Bayrağı dağıttı. Bandonun sergilediği canlı performans Cumhuriyet Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayan vatandaşlardan alkış topladı. Ellerinde Türk bayrakları ile balkonlara çıkan Kuşadalılar, marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

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