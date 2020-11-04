İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'ndaki kamu binalarında hasar tespiti yapıldı

Ege Denizi’nde Cuma günü meydana gelen 6.

Ege Denizi'nde Cuma günü meydana gelen 6.6. şiddetindeki depremden İzmir'den sonra en çok etkilenen yerlerin başında gelen Kuşadası'ndaki kamu binalarında hasar tespiti yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Güney ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ve teknik uzmanlar Kuşadası'ndaki tüm kamu binalarını inceledi. Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu binalarıyla ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtilerek, “ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görevlendirilen 3 ayrı komisyon Camileri, Okulları, Kamu binaları ve hasar müracaatı yapılan ev ve işyerlerini tespit edip gerekli tavsiyelerde bulunuyor “ denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.