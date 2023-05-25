Kuşadası'ndaki Kütüphane ve Kitap Kafe her yaştan vatandaşa hitap ediyor

Kuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda hizmete açtığı Kütüphane ve Kitap Kafe özellikle gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana 593 üye kaydı alan Kütüphane ve Kitap Kafe'de ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda kitap ve oyuncak uygulaması da dayanışma kültürüne katkıda bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan tüm vatandaşlara eşit şekilde okuma olanağı, gerekli materyal ve uygun mekân sağlamak amacıyla yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık 3 ay önce Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe ilk ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere her yaştan Kuşadalı tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ödünç kitap alma olanağı sunmasının yanı sıra kitap okumak ve ders çalışmak için sunduğu hijyenik, sessiz ve uygun ortamı ile de dikkat çekiyor. Kütüphanede 3 bini ilk ve ortaokul öğrencileri, bini ise yetişkinler için olmak üzere toplam 4 bin kitap yer alıyor.

Askıda kitap ve oyuncak ile dayanışma

Açıldığı günden bu yana kütüphanenin imkanlarından 3 bin 661 çocuk, 756 yetişkin olmak üzere toplam 4 bin 417 kişi faydalanırken ayrıca kullanıma sunulan askıda kitap ve oyuncak bölümü de hedefine ulaşıyor. Ülke genelinde artan enflasyon rakamları ve art arda gelen zamlar nedeniyle ders kitaplarına ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanması için oluşturulan bölümde, yardımseverlerin bağışları ile toplanan kitap ve oyuncaklar paylaşılıyor.

Kütüphanede bulunan 8 adet internet erişimli bilgisayar üzerinden ödev ve araştırmalarını rahatlıkla yapan kullanıcılar için günlük 5 sayfa fotokopi ve çıktı alma olanağı da sunuluyor. Her yaştan Kuşadalı'ya hizmet veren Kütüphane ve Kitap Kafe, hafta içi saat 08.30 ile 17.30 saatleri ziyaret edilebiliyor.