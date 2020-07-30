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Kuşadası'ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları atıklardan temizlendi

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ziyarete kapalı koylardaki atıkların temizliği yapıldı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda ziyarete kapalı koylardaki atıkların temizliği yapıldı. Milli Park Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında atıklar deniz ve kara yoluyla milli park dışına çıkarıldı. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ Milli Parkımızın ziyarete kapalı koylarında, hakim rüzgar ve dalga hareketlerinden kaynaklı oluşan doğal olmayan atıklar, milli Park personelimiz tarafından her ay rutin olarak toplanmaktadır. Zor şartlarda yapılan temizlik faaliyeti sonucu toplanan tüm atıklar Deniz ve kara yoluyla Milli Park dışına çıkarılmaktadır “ denildi.

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