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Kuşadası'ndaki milli parkta bayram kuyruğu

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Milli parka girmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, şu ana kadar bin 200 aracın giriş yaptığı parkın öğleden itibaren araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.


Türkiye'nin önemli doğal mirasları arasında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı, bayram nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Sabah 5'ten itibaren milli park kapısında araçlarıyla kuyruğa giren tatilciler, uzun kuyruklar oluşturdu. İki sıra halinde Güzelçamlı caddelerinde iki sıraya çıkan ve 4 kilometreyi bulan araç kuyrukları nedeniyle milli park saat 13.00'ten itibaren geçerli olmak üzere araç trafiğine kapatılacak. Kuşadası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli parkımızda an itibariyle 1200 araç giriş yapmış ve halihazırda 4 kilometreyi bulan iki sıra araç kuyruğu oluşmuş durumdadır. Ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği amacıyla Milli Parkımız 13.00'te araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve alternatif alanları tercih etmelerini önemle rica ederiz" denildi.

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