Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz aylarda ters şeritten gelen alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmada ters şeritten gelerek bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren alkollü sürücüye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kaza, 10 Ekim 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kuşadası - Söke karayolunda meydana gelmişti. Barış K. (41) kontrolündeki LEV HB 819 plakalı BMW marka otomobil Söke istikametinden Kuşadası istikametine ters şeritten ilerlemişti. Bu sırada Söke istikametine giden Mithat Balaman (55) kontrolündeki HI TC 1453 plakalı BMW marka otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada Mithat Balaman olay yerinde hayatını kaybederken, ters şeritten ilerleyen Barış K. ise yaralanarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kazada yaralanan Barış Kartal'ın Hastane'de yapılan muayenesinde ise 3.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kaza sonrası kimin ters yönden geldiği merak konusu olmuştu.

"Kazaya ait görüntüle tespit edildi"

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kazaya ait görüntüler tespit edilerek bilirkişiye gönderildi. Daha sonra kazada ölen Mithat Balaman'ın Avukatı Aybike Dilek Kardak, kazada bilinçli taksir hükümlerinin değil olması muhtemel kast hükümlerinin uygulanması gerektiğinden bahisle davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini, bu kazanın basit bir kaza değil cinayet olduğunu, sanığın kasten öldürme suçundan yargılanması gerektiğini belirterek dilekçe verdi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, delilleri değerlendirdikten sonra müşteki avukatı Aybike Dilek Kardak'ı haklı bularak davayı Söke Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

"Pişmanım dedi ama cezadan kurtulamadı"

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘'Kasten Öldürme'' suçundan yargılanan sanık Barış K. mahkemede '' Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Doğduğumdan beri her iki senede bir yazları Türkiye'ye geliyorum, Soğucak mevkiinde yazlığımız vardır. Olay günü Kuşadası'nda alkol aldım, eve gitmek üzere aracımla yola çıktım, daha sonra Yaylaköy'e gidip çorba içmeye karar verdim. Yolda vazgeçip eve gitmek üzere aracımla ters şeride girdim. Aracımın farları yanıktı. Biraz gittikten sonra karşımdaki aracı gördüm, karşı tarafı uyarmak amacıyla uzun farlarımı yaktım. Ben olay anında alkollüydüm, çoğu şeyi hatırlamıyorum, ters istikamette sağ şeritten gidiyordum, pişmanım'' dedi. Söke 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi sanık Barış K.'ya Türk Ceza Kanunu 81/1, 21/2 maddeleri çerçevesinde 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Barış Kartal tutuklanarak cezaevine gönderildi.