İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'ndaki operasyonda 3 kişi polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro Amirliği koordinesinde planlanan ve Devriye Ekipler Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan toplam 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç. P. Hacifeyzullah Mahallesi'nde, "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ikiçeşmelik Mahallesi'nde, "Silahla Tehdit" suçundan toplam 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. I. isimli şahıs Değirmendere Mahallesi'ndeki adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.