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Kuşadası'ndaki pazar yerleri korona virüse karşı tam korumalı hale getirildi

Kuşadası Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelinde kurulan halk pazarlarında, pazarcı esnafına yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti.

Uygulamanın ilk gününde HES kodu olmayan pazarcı esnafına, zabıta ekipleri tarafından yardımcı olunarak HES kodu alındı.


Türkiye'de korona virüs vakasının ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, ilçe genelinde kurulan halk pazarlarında esnafa yönelik olarak HES kodu sorgulama sistemini uygulamaya başladı. Uygulamanın ilk gününde ise Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerini dolaşarak pazarcı esnafına tek tek HES kodu sordu. HES kodu olmayan esnafa görevli olan personel tarafından yardımcı olunarak HES kodu alındı. Ayrıca pazar yerinin giriş ve çıkışlarında Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri sırayla içeri alınan vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Korunma tedbirleri kapsamında alışverişe gelenlere maske de dağıtıldı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her hafta binlerce kişinin alış-veriş yapmak için ziyaret ettiği halk pazarlarında vatandaşların sağlığını korumak için için HES kodu sorgulama sistemine geçtiklerini belirterek, “Özellikle ilçemize dışarıdan gelen pazarcı esnafımızın sağlık durumunu takip edebilmemiz için bu uygulama şart. Denetimlerimiz, Kuşadası genelinde kurulan bütün pazarlarda yapılacak. Aldığımız her önlem halkımızın sağlığını korumak için. Pandemi koşulları hala devam ediyor. Bu nedenle korona virüse karşı maske takıp sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız” diye konuştu.

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