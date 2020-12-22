Kuşadası'ndaki şeffaf belediyecilik Sayıştay raporuna yansıdı

Raporun denetim görüşü kısmında Kuşadası Belediyesi'nden övgü ile söz edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere yerel yönetimler yasa ve yönetmeliklerine son derece bağlıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün çalışmalarımızı şeffaf belediyecilik anlayışıyla yürütüyoruz” dedi.

Sayıştay raporunda takdir ve teşekkür yer aldı

Sayıştay Başkanlığı; Sayıştay denetçilerinin Kuşadası Belediyesi için hazırladığı 2019 yılı denetim raporunu yayımladı. Raporda müfettişler tarafından Kuşadası Belediyesi'nin 2019 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının doğru, güvenilir ve şeffaf bilgi içerdiği; gelir, gider, hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu vurgulandı.

Sayıştay müfettişlerince hazırlanan raporda vurgulanan bir diğer önemli nokta, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte oluşturulan yeni yönetim tarzının çalışanlar arasındaki uyum ve performansı artırdığı oldu. Raporda “Kuşadası Belediyesi'nde üst yönetim ve çalışanların pozitif ve destekleyici tavırları, iç kontrol sisteminin işleyişi açısından hayati önemdedir. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi yönetici ve çalışanlarının, iç kontrollerin kalitesini olumlu yönde etkileyecek bir iklim oluşturduklarını söyleyebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Eleştiri sayısı yok denecek kadar azaldı

Sayıştay raporundaki diğer bir çarpıcı nokta ise Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yapılan eleştirilerin sayısı ile ilgili oldu. Sayıştay Başkanlığı, 2018 yılında gerçekleştirdiği denetimde, Kuşadası Belediyesi'ni 26 ayrı konuda eleştirirken, Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılında bu sayı sadece 6 ile sınırlı kaldı.

Yasalara son derece bağlıyız

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana dürüst ve şeffaf bir yönetim tarzı benimsediklerini belirterek, “Öncelikle Sayıştay raporları belediyelerin yasalar çerçevesinde hareket etmeleri için çok önemli. Biz, başta anayasa olmak üzere büyükşehir ile belediye yasa ve yönetmeliklerine son derece bağlıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün çalışmalarımızı şeffaf belediyecilik anlayışıyla yürütüyoruz. Bu çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz. Her konuda örnek bir belediye yönetimi olmaya devam edeceğiz” dedi.