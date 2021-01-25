İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kuşadası'ndaki 5 tarihi camiden biri olan tescilli yapının önemli bir bölümü yıl içerisinde meydana gelen yangında zarar görmüştü.


Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne sahip çıkılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Caminin restore edilmesi için yaptıkları çağrıya Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden olumlu cevap geldiğini açıklayan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, çağrının hemen ardından Aydın Vakıflar Bölge Müdürü başkanlığındaki bir heyetin Kuşadası'na gelerek durumu yerinde tespit ettiğini ve kısa sürede de onarıma başladığını açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.