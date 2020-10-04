Kuşadası'ndaki Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi''nde restorasyon başladı

Kuşadası'nın en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Kuşadası'ndaki 5 tarihi camiden biri olan tescilli yapının önemli bir bölümü yıl içerisinde meydana gelen yangında zarar görmüştü.

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne sahip çıkılmasının sevindirici olduğunu belirterek, “ Kuşadası'nın en talihsiz tarihi camisidir desek sanırım abartmış olmayız. Banisi ve onarım kitabeleri kayıp olan, sanat tarihçileri tarafından 17 yy da yapılmış olacağı tahmin edilen ve yapıldığı tarihten yaklaşık 200 yy sonra Kuşadası'nın ilk belediye reisi Sarızade İbrahim Ağa tarafından onarılmıştır. Cami; 1950, 1970 ve 1994 yıllarında tamir edilmiş, 2012 yılında ise yanarak tamamen kül olmuştur. Aydın Vakıflar Bölge müdürlüğü 2014-2017 arasında , üç yılda restore ettirmiş, ancak ibadete açılan bu cami ne yazık ki eski özgünlüğünü tamamen kaybetmiştir. Hacı İbrahim Cami; merkez Alaca Mescit Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindedir. Günümüze dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyinde son cemaat yeri ve kuzeybatısında silindirik gövdeli tek şerefeli minareden oluşan bir yapı gelebilmiştir “ dedi.

Caminin restore edilmesi için yaptıkları çağrıya Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden olumlu cevap geldiğini açıklayan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, “Çağrımızın ardından hemen üç gün sonra Aydın Vakıflar Bölge Müdürü başkanlığındaki bir heyet Kuşadası'na gelerek durumu yerinde tespit etmiş ve en kısa sürede camideki onarımın başlayacağını söylemişti. Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Reşit Akçalı, verdiği sözü tutmuş ve tarihi camimizde restorasyon çalışması başlamış bulunmaktadır. Bugün tarihi camimizi ziyaret ederek çalışmaları gözlemledik ve onarımın başlamasına çok memnun olduk. Camimizdeki onarımın, çevre düzenlemesinin ve hazirenin tekrar ayağa kaldırılmasının en kısa sürede bitirilmesini temenni ediyoruz. Gösterdiği yakın ilgi ve çaba nedeniyle Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Reşit Akçalı ile birlikte onarım için gerekli çalışmaları özveriyle yapan yetkililere ve onarımı üstlenen firmaya teşekkür ederiz “ dedi.