Kuşadası'ndaki tiyatro ilgi gördü

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun yeni mezunları, yazar Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınan ‘Kadın Sığınağı' isimli oyunu izleyiciyle buluşturdu. Kadına yönelik şiddeti, tiyatro sahnesine taşıyan oyunda, izleyiciye sığınma evindeki kadınların yaşamlarından farklı kesitler sunuldu.

Yönetmenliğini Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'ın yaptığı, Kuşadası Belediyesi Yetişkin Tiyatrosu kursiyerleri, 6 ay süren eğitimlerini tamamladı. Kursiyerler, bu çerçevede Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan ‘Kadın Sığınağı' isimli oyunu da Pera Düğün Salonu'nda sergileyerek tiyatro oyunculuğuna ilk adımlarını attı. Kadına yönelik şiddetin, sığınma evinde yaşamak zorunda kalan kadınların yaşamlarından farklı kesitler sunularak anlatıldığı oyun, salonu dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi. Yetişkin Tiyatrosunun oyuncuları da yetenekleri ve sergiledikleri sahne performanslarıyla göz doldurdu. Kadın Sığınağı isimli tiyatro oyunu 14 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Pera Düğün Salonu'nda tekrar izleyiciyle buluşacak.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, tiyatronun bir toplumun gelişimine katkı sağlayan en önemli sanat dallarından biri olduğunu belirterek, “Kursiyerlerimiz Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan Kadın Sığınağı isimli dikkat çekici ve çarpıcı oyunu 2 aylık bir çalışmanın ardından sahneleyerek seyirci karşısına çıktı. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizdeki farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.