Kuşadası'ndaki tüm okullara dezenfekte üniteleri yerleştirildi

Bu kapsamda yüz yüze eğitime başlanan Güzelçamlı, Davutlar ve merkeze uzak tüm mahalleler ile ilçe merkezindeki tüm okullara Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Türkiye genelinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte öğrencilerin sağlığını korumak için eğitim kurumlarına yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştıran Kuşadası Belediyesi, son olarak okullara dezenfekte üniteleri yerleştirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul öncesi, 1,2,3,4,8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin eğitime başladığı 46 okula yerleştirilen üniteleri veli ve öğretmenler memnuniyetle karşıladı. Eğitim kurumlarının girişlerine monte edilen üniteler sayesinde öğrenciler artık korona virüs tehlikesine karşı daha korunaklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alacak.

Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüse karşı yürüttükleri çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sonrası yüz yüze eğitime başlayan çocuklarımızın korona virüse karşı sağlıklarını korumak için büyük çaba gösteriyoruz. Okullarımızda maske dağıtım ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yüz yüze eğitimin başladığı günden bu güne kadar eğitim kurumlarımıza öğrencilerimiz için 13 bin 850 maske dağıttık. Ayrıca Temizlik İşler Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekiplerimiz kentimizdeki eğitim kurumlarını her çarşamba günü dezenfekte ediyor. Son olarak ise ilçemizdeki tüm okullara dezenfekte üniteleri yerleştirdik. Korona virüs hayatımızdan çıkana kadar tedbir almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.