Kuşadası'ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor

Kamuoyunda turizm otelcilik lisesi olarak da bilinen ve yıllarca turizm sektörüne birçok ara eleman yetiştiren otel ve uygulama otelinin yıkımının ardından hemen yeni inşaata başlanacak.

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, depremde zarar gören okul binası ve uygulama otelinin yıkılıp yerine 300 yataklı yeni bir otel ve okul binası ile konferans binasının yapılacağını söyledi. Depremin ardından yapılan araştırmalar sonucu ağır hasarlı olan otel, konferans salonu ve uygulama otelinin yıkımı için karar verildiğini kaydeden Gökçe, “ Depremden sonra ilçe Milli eğitim müdürlüğü Kuşadası'ndaki bütün okulları taradı ve ve uygulama oteli ile okul ve konferans binalarının depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Buradaki 4 binanın yıkımına karar verildi. Yıkım hemen başlayacak. Ardından ise Dünya Bankası kredisi ile Milli Eğitim Bakanlığımız hemen inşaata başlayacak. Yeni yapılacak uygulama otelinde yatak kapasitesi 200'den 300'e çıkacak. 350 kişilik konferans salonu 500 kişilik olacak. Mevcut 24 derslikli lise binasında da derslik sayısı 32 olarak inşa edilecek. Bunlara ilave olarak da 200 kişi kapasiteli öğrenci yatakhanesi yapılacak “ dedi.