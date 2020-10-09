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Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından Gazibeğendi Bulvarı üzerinde şüpheli bir şahıs durduruldu. Yapılan sorgulaması isminin H.K. olduğu belirlenen şüphelinin “ uyuşturucu madde temin etmek ve kullanmak suçundan” arandığı tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise 3.90 gram metamfetamin uyusturucu madde, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet sarjor, 10 adet 9 mm fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.K. isimli şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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