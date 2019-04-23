Kuşadası'ndaki yangında 1 kişi dumandan zehirlendi

Kuşadası'nda meydana gelen ev yangınında bir kişi dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı İkiçeşmelik Mahallesi Begonya Çıkmazı'nda bulunan bir evde saat 17.45 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibinin ocaktaki yemeğin altını kapatmayarak komşusuna gitmesinin ardından gerçekleşti. Evde kimsenin olmadığı sırada mutfaktan dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada itfaiye ekipleri gelene kadar yangına kovayla su taşıyarak müdahale etmek isteyen ev sahibi H.K. dumandan zehirlendi. Evden dışarı çıkarılan H.K.'ye olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, daha da büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evin mutfak bölümü tamamen yanarken, maddi hasar meydana geldi.