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Kuşadası'ndaki yangında metruk ev küle döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sit alanında olduğu öğrenilen metruk evde yangın çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sit alanında olduğu öğrenilen metruk evde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlara korku ve panik yaşatırken itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, sabah saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi Akın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanında bulunan metruk bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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