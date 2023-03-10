Kuşadası'ndan '12 İyon Kenti Turizm Rotası Projesi'ne tepki

Geçtiğimiz günlerde Seferihisar Belediyesi tarafından sunulan "12 İyon Kenti Turizm Rotası" projesine Kuşadası'ndan tepki geldi.

Turizmci ve Güzelçamlı Mahallesi'nin son belde Belediye Başkanı olan Özkal Yüksel, "12 İyon kentinin birlik başkenti olan Panionion Antik Kenti Kuşadası'nda bulunmaktadır. Seferihisar Belediyesi'nin hazırladığı bu projede Kuşadası'nın isminin dahi geçmemesi tarihi bir hatadır. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Seferihisar Belediyesi öncülüğünde yaşama geçirilecek olan 12 İyon Kentler Birliği turizm rotası projesinin, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Antik Panionion Merkezi'ni içine almaması projeyi eksik kılmaktadır. Panionion, Roma dönemine kadar İyon devletleri için önemli bir toplantı merkezi olmuş ve tarihi kaynaklarda İyon Birliği'nin Konsey Merkezi olarak anılmıştır. M.Ö. 800 ile 650 yılları arasına tarihlenen bu birlik aldığı birçok kararla bugünkü Avrupa Birliği Felsefesini binlerce yıl önce, Anadolu'da ve bizim bölgemizde hayata geçirmişlerdir. Panionion, günümüzde Olimpiyat Oyunları olarak sürmekte olan festivallere de ev sahipliği yapan önemli bir alandır. İçerisinde yer alan Poseidon Sunağı ile birlikte Panionia Festivali veya Panegyris oyunları ile özdeşleşmiştir"

Güzelçamlı Belediyesi'nin 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile 31 Mart 2014 tarihinde kapatılmadan önce “Güzelçamlı Panionia Festivalleri” düzenlediklerini hatırlatan Yüksel, "Bizler Belediye olarak beldemizin sahip olduğu tarihi zenginlikleri ve özellikle “Panionion”u gündeme taşımak farkındalık oluşturmak için 2010 yılından itibaren “Güzelçamlı Panionia Festivalleri” düzenlemeye başladık. Panionion Antik Alanı'nda birçok etkinlikler düzenlendi. Panion ve 12 şehir devletini temsil eden Güzelçamlı Kızları Antik giysileriyle kortejlere katıldılar ve sembolik Panionion Birliği temsil edildi. Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığımız birçok etkinlikte, İyonya Birliği - Panionion, Güzelçamlı Belediyesi olarak tanıtıldı temsil edildi. Güzelçamlı'da bir caddeye, bir parka ve bir plaja Panionion isimleri verildi. Bu itibarla Güzelçamlı ve Kuşadası'nın, 12 İyon Kentler Birliği turizm rotası projesinin dışında tutulması çok büyük bir eksiklik olacaktır. Güzelçamlı Mahallesi'nin son belediye başkanı olarak, projeyi yürüten Seferihisar Belediyesi başta olmak üzere tüm paydaşları projeyi bu tarihi gerçekleri bir kez daha gözden geçirerek 12 İyonya Şehir Devletleri'nin toplantılarına, festivallerine ev sahipliği yapmış Panionion'un bulunduğu Güzelçamlı'yı da bu projeye dahil etmelerini temenni ediyorum” dedi.