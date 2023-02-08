Kuşadası'ndan afet bölgesine destek yağıyor

Kuşadası, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında, toplanan malzemeleri afet bölgesine göndermeye devam ediyor. 2 tırdan oluşan üçüncü yardım konvoyu da depremzedeler için yola çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesindeki vatandaşlara yardım amacıyla harekete geçen Kuşadası Belediyesi, bir yardım kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Ömer Günel ve STK'ların çağrısıyla depremzedeler için Kuşadası'nın gönül köprüsü oluşturduğu kampanya ile iki günde ihtiyaç malzemeleriyle dolu 8 kamyon ve 1 tır afet bölgesine doğru yola çıktı. Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önünde afet yardım dayanışma merkezlerinde Kuşadalıların da desteği ile toplanan iki tır dolusu daha ihtiyaç malzemesi akşam saatlerine doğru kentten afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı.