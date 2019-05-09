Kuşadası'ndan çeşitli suçlardan aranan biri kadın 2 kişi yakalandı

Kuşadası'ndan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın ile 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na aranan şahıslara yönelik çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı infaz ekibi, Hakkında "Hakaret, Basit Yaralama, Tehdit, Kisilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Cabir tehdir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, Suç eşyasının satın alınması kabul edilmesi, Yaralama olmak üzere 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.T. isimli bir kadını Ege Mahallesinde bir sitede bulunan evinde yakalanarak gözaltına aldı. Kadın zanlı, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Bu arada, çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde bulunan bir villada meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak site içinde ve çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarının inceledi. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu hırsızlık olayının şüphelisinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Ayrıca Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan parmak izi incelemesinde de söz konusu şüphelinin Davutlar Mahallesi'nde 3 ayrı yerde meydana gelen hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu ve “Mala Zarar Verme ve Hırsızlık” suçlarından arandığı ortaya çıktı. Akşam saat:22.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alınan ve yakalandığında da üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen M.Ç. isimli şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.