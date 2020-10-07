Kuşadası'ndan Erciş'e yardım eli

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda yapıldı. Belediye Meclisi'nden Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir köy okulunun bakım ve tamiri için destek sağlanması kararı çıktı.

Müdürlüklerden gelen, komisyonlara havale edilen ve meclis üyelerinden gelen önergeleri görüşmek üzere toplanan Kuşadası Belediye Meclisi'nde 2021 Yılı Performans Raporu ile 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilirken Destek Hizmetleri ile Bilgi İşlem müdürlüklerine bütçe aktarımı yapıldı. Toplantıda alınan en önemli karar ise eğitime destek alanında oldu. Özel Kalem Müdürlüğü'nün Van'ın Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Köyü'nde bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ortaokulu'nun tamir ve bakım masraflarına nakdi destek sunulması yönündeki talebi Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kadıkalesi ve Türkmen mahallelerinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan köpek eğitim parklarına isim verilmesi konusu İmar ve Şehircilik Komisyonuna sevk edilirken, geçtiğimiz günlerde genç yaşta yaşamını yitiren Kuşadası'nın sevilen isimlerinden avukat Doğa Tokçuoğlu'nun isminin bir parkta yaşatılması için de çalışma yapılması kararı alındı.