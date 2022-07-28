Kuşadası'ndan müzik sesleri yükselmeye devam ediyor

Ünlü şarkıcı Melek Mosso Kuşadası'nın cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı'nda bir konser verdi. Mosso ve orkestrası seslendirdiği şarkılarla Kuşadalılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Kuşadası'nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olan Balıkçılar Meydanı'ndan müzik sesleri yükselmeye devam ediyor. Balıkçılar Meydanı, sevilen şarkıcı Melek Mosso'yu ağırladı. Ünlü sanatçı, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla Kuşadalıları kendisine hayran bıraktı. Yoğun ilgi gören konsere çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Melek Mosso'yubir kez daha Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Kendisine bu gece bizimle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Melek Mosso ise “Kuşadası'nın bende ayrı bir önemi var. Kuşadası'nda olduğum için çok mutluyum. Böyle güzel bir gecede beni sizlerle buluşturan değerli Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim” diye konuştu.