Kuşadası'ndan 'Yaşasın Tiyatro' sesleri yükseldi

Kuşadası Belediye Tiyatrosu öncülüğünde düzenlenen kostümlü bir kortej yürüyüşü ile başlayan 4 günlük Dünya Tiyatro Günü kutlamaları çerçevesinde yerel tiyatro grupları tarafından sahnelenen oyunlar Kuşadalı tiyatro severlerle buluştu.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 'kültür-sanat kenti' olma yolunda önemli adımlar atan Kuşadası'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun öncülüğünde, yerel tiyatro gruplarının katılımı ile düzenlenen kostümlü bir kortej yürüyüşü ile başladı. Kuşadası Belediyesi Bandosu eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na kadar çeşitli oyunlarda kullandıkları renkli kostümler ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle yürüyen tiyatro severler kentte karnaval havası oluşturdu.

Atatürk Meydanı'nda konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün sahne sanatlarının insanları bir araya getiren birleştirici gücüne, insanlar arasında oluşturduğu karşılıklı hoşgörü ve barış ortamına vurgu yapmak açısından son derece önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekerek, “Kuşadası Belediye Tiyatrosu ailesi olarak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü, tiyatroya gönül vermiş yerel gruplarımız ile birlikte kutlayarak insanlık tarihinin en eski sanatı dalı olan tiyatronun vaat ettiği muhteşem enerjiyi çoğaltmak istedik. Tiyatronun gücüne ve büyüsüne sahnelerde, sokaklarda, meydanlarda birlikte kapıldığımız tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşasın tiyatro, inadına tiyatro!” dedi.

Tiyatronun barışa, dostluğa, sevgiye çağrı yapan evrensel dili aracılığıyla kentleri ve dünyayı güzelleştirmek için çalışacaklarını ifade eden Mehmet Turan, “Desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Ömer Günel'in de her zaman söylediği gibi ‘Kuşadası Sanatla Güzelleşecek'. Bizler de Kuşadası Belediye Tiyatrosu Ailesi olarak bu sürece tiyatro cephesinden katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'ın konuşmasının ardından Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerlerinden Filiz Gökbakar, tiyatro eleştirmeni ve çevirmen Seçkin Selvi'nin kaleme aldığı 2022 Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi, Kuşadası Gelişim ve Sanat Derneği (KUGESAD) Tiyatro Ekibi oyuncularından Güven Filiz tarafından ise ABD'den ünlü tiyatro ve opera yönetmeni Peter Sellars tarafından kaleme alınan 2022 Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi okundu. Ardından Kuşadası Gelişim ve Sanat Derneği (KUGESAD) Tiyatro Ekibi tarafından 'Kaç Baba Kaç' adlı oyun sergilendi.

Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Tiyatro Günü kutlamaları çerçevesinde 'Kocam Nasıl Olsun?' adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Dünya Tiyatro Günü kutlamaları çerçevesinde 29 Mart'ta 'İlginç Müfredat', 30 Mart'ta ise 'Aman Hocam Bir Çare' adlı tiyatro oyunları Erkan Yücel Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.