Kuşadası'nı Sokak Festivali heyecanı sardı

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sokak festivali için geri sayım başladı. 10-12 Haziran tarihleri arasında Ayhan Sicimoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali, bölgeye has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali 'Lezzet Sokakta', 'Eğlence Sokakta', 'Müzik Sokakta' ve 'Sanat Sokakta' başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak. İki yıldır uygulanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle yaşanan sokak özlemini de giderecek olan festival, ziyaretçilerine bir yandan Ege ve Kuşadası mutfağının özgün lezzetlerini tatma fırsatı sunarken bir yandan da gerçekleşecek çeşitli konserler, sokak gösterileri, söyleşiler ve atölyelerle renklenecek.

Kuşadası Sokak Festivali çerçevesinde kentin 8 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kuşadası Aşçılar Derneği'nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tadabilecek. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası'nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Lezzet turları ile Kervansaray'da incir banma, Kale Kapısı'nda kese yoğurdu ile kuru biber ve Ege otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı'nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak'ta iç bakla, ArkeoPark'ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak'ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı'nda incir uyutması, Güvercinada'da ise kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.

Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı 10 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başlayacak bir kortej yürüyüşü ile yapılacak. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin ve orkestraların katılacağı kortej yürüyüşünün ardından saat 21.00'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda dünyaca ünlü sokak müzisyenleri topluluğu Light in Babylon konseri ile devam edecek. Sunuculuğunu aşçı, sunucu ve oyuncu Cenk Doğar'ın yapacağı Kuşadası Sokak Festivali çerçevesinde çeşitli panel ve atölyeler de düzenlenecek.

Öte yandan festival boyunca Kuşadası'nın 7 farklı noktasında kurulacak sahnelerde sokak müzisyenleri dönüşümlü olarak performans sergileyecek. Festival çerçevesinde Light in Babylon'un yanı sıra Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars, Bate Bumbo, Samos Müzik Grubu ve Ritmorkestra Grubu verecekleri konserlerle katılımcılarla buluşacak. Festivalde söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek.

Kuşadası Sokak Festivali'nin son günü olan 12 Haziran Pazar günü ise Aşçılar Federasyonu'na bağlı profesyonel şefler tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilecek olan etli nohutlu bulgur pilavı katılımcılara ikram edilecek.