İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nı üzen ölüm

Kuşadası Gözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kuşadası’nın sevilen isimlerinden (46) Yavuz Akgün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuşadası Gözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kuşadası'nın sevilen isimlerinden (46) Yavuz Akgün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



Evli ve 1 çocuk babası olan Akgün'ün vefat haberini abisi Halil Akgün sosyal medyadan duyurdu.


Halil Akgün taziye mesajında, "Kardeşim Yavuz Akgün'ü kaybettik. Yaşamı boyunca insanlara iyilik yapmaya çalıştı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.