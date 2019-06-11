Kuşadası'nın 2019 yılı mavi bayrakları dalgalanmaya başladı

Kuşadası'nda, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından belirli kriterleri yerine getiren plaj ve marinalara verilen Mavi Bayrak Ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

2019 yılında Kuşadası'nda bulunan 22 plaj ve bir marina Mavi Bayrak aldı.

5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası nedeniyle Kadınlar Denizi Plajı'nda düzenlenen Mavi Bayrak Ödül Töreni'ne Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarim, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ile otel ve tesislerin temsilcileri katıldı. Mavi Bayrak Ödül töreninde konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Kuşadası'nın sahip olduğu 22 Mavi Bayraklı plajı ve bir marinası ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Karataş'ın ardından konuşan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, mavi bayraklı plajların bir kentin kalitesini ortaya koyduğunu belirterek Kuşadası'nı 22 mavi bayrak sahibi yapan tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ise Kuşadası Belediyesi olarak temiz bir çevre oluşturmak için çalıştıklarını belirterek plajlarda Mavi Bayrak uygulamasını çok önemsediklerini kaydetti. Mavi Bayraklı Plajların bir kentin turizm kalitesini ortaya koyduğunu belirten Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası'ndaki tüm plajları mavi bayraklı hale getirene kadar çalışacaklarını kaydetti.

Törende Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Çevre Yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri de verildi. Atık yağ toplama kategorisinde 420 litre atık yağ toplayarak birinci olan Cumhuriyet İlkokulu, 250 litre atık yağ toplayarak ikinci olan Belkent Ortaokulu ve 200 litre atık yağ toplayarak üçüncü olan Soğucak Ortaokulu ödüllerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu'nun elinden aldı. Atık pil kategorisinde 460 kilogram atık pil toplayarak birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu, 329 kilogram atıp pil toplayarak ikinci olan Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu ve 285'er kilogram atık pil toplayarak üçüncü olan Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kuşadası İlkokulu ödüllerini Kuşadası Belediyesi MeclisÜyesi Fahrettin Çiçek'in elinden aldı. Ambalaj Atıkları kategorisinde ise 1520 kilogram ambalaj atığı toplayarak birinci olan Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi, 1270 kilogram ambalaj atığı toplayarak ikinci olan Kuşadası İlkokulu ve 1180 kilogram ambalaj atığı toplayarak üçüncü olan Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu ödüllerini Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarim'in elinden aldı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Çevre Yarışmalarında dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesinin ardından Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinaların temsilcilerine sertifikaları verildi.