Kuşadası'nın 2023 kruvaziyer turizmi sezonunda hedefi 1 milyon yolcu

Kuşadası Belediyesi, tanıtım çalışmalarında dünyanın en önemli kruvaziyer turizmi temsilcilerinin katıldığı Seatrade Cruise Global Miami'ye katıldı. Dünyanın en büyük kruvaziyer turizmi fuarı olan ve pandemi nedeniyle uzun süren bir aranın ardından yeniden düzenlenen fuarda Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl Kuşadası'na 1 milyon kruvaziyer yolcusu beklendiğini müjdeledi.

Kuşadası Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak amacıyla belirlediği fuar takvimi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, 27-30 Mart tarihleri arasında Miami Beach Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve küresel kruvaziyer turizminin en büyük buluşması olan Seatrade Cruise Global Miami fuarına katıldı. Başkan Günel'e Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Efe Berberoğlu da eşlik etti. Başkan Günel, Türkiye'ye turist getiren uluslararası firmaların stantlarını ziyaret ederek, sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

“2023'te kendi rekorumuzu kıracağız"

498 cruise firmasının katıldığı ve 10 binin üzerinde ziyaretçi ağırlaması beklenen fuarda Kuşadası Limanı'nın da işletmecisi olan Global Ports Holding yetkilileri ile görüşme gerçekleştirerek 2023 turizm sezonunu değerlendiren Başkan Günel, “Kuşadası her konuda olduğu gibi cruise konusunda da trendi yükselen bir kent. 2011 yılında Kuşadası Limanı'na gelen yolcu miktarı 600 bin civarındayken, geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atarak çok iyi bir başlangıç yaptık. 2023 turizm sezonunda ise Kuşadası, 2011 yılındaki rekorunun çok üstüne çıkarak kendi rekorunu kıracaktır. 2023 yılı için kentimize 1 milyon yolcu gelmesini bekliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz emeklerin ve yaptığımız yatırımların sonuç verdiğini görüyoruz. 2023 cruise sezonunda limanımız, esnafımız en parlak günlerini yaşayacak. Fuarda bizim limanımızı işleten firmanın yetkilileri ile uzun bir sohbet yapma fırsatımız oldu. Kuşadası'nda limanımızı işleten firma 27 liman işletiyor. Bu limanlar içerisinde en fazla ciro getiren limanlar arasında Kuşadası Limanı ikinci sırada yer alıyor. Kuşadası Limanı dünya cruise sektörü için çok önemli. Biz Kuşadası'nda yaptığımız işleri iyi yaparsak, kaliteli yaparsak, gelen turisti memnun ederek gönderirsek Kuşadası Limanı büyümeye ve ağırladığı misafir sayısını arttırmaya devam edecektir. Biz buradan emek vereceğiz, esnafımız ve hemşehrilerimiz ise Kuşadası'nda emek verecek ve güzel turizm günleri bizleri bekleyecek” dedi.