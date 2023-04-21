Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda bayram yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kadınlar Denizi Plajı'na gelenler güneşlenip, denize girdi.

Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yerli turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ören yerlerine de yakın olan Kuşadası'na, tatilin ilk gününde yakın il ve ilçelerden gelenler, havanın da sıcak olmasını fırsat bilerek sahillere koştu. Kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Sahile gelenlerden bazıları serinlemek için denize girerken bazıları da güneşlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kuşadası'nda bayram boyunca yağış beklenmiyor.