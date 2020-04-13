Kuşadası'nın efsane bandosu moral konserlerine devam ediyor

Temelleri 1920'li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bandonun 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu seferki adresi Davutlar Mahallesi oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Önlemlerin en üst seviyeye çıkarılmasının ardından aralarında Aydın'ın da bulunduğu 31 ilde 11-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Hafta sonunu kapsayan 2 günlük süreçte, Kuşadası Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için bünyesindeki tüm ekipleri seferber etti. Zabıta personeli ve Güvercin Masa'nın koordineli çalışması sayesinde ilçede yaşayanların ekmek ve ilaç gibi temel gereksinimleri karşılandı.

Yasağın sona ermesinden sonra sahneye bu kez Kuşadası Belediye Bandosu çıktı. Daha önce kent merkezindeki mahalleleri dolaşarak performans sergileyen tarihi bandonun bu seferki adresi Davutlar Mahallesi oldu. Balkonlara çıkan mahalle sakinleri, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla tempo tutup eşlik etti. Ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin önüne çıkan gençler ve çocuklar ise cep telefonlarına kayıt yaparak bu anı ölümsüzleştirdi.

Kuşadası'nda koronavirüs ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkiye zor günlerden geçiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bütün belediye ekiplerimizi vatandaşlarımız için seferber ederek yanlarında olmaya çalıştık. Yasağın bitimiyle birlikte Belediye bandomuz, hem 2 gün boyunca evlerine kapanan vatandaşlarımız hem de 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için caddeleri yeniden dolaşmaya başladı. Şimdi birlik olma zamanı” dedi.