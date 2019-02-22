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Kuşadası'nın efsane turizmci esnafı 94 yaşında hayatını kaybetti

Kuşadası’nın efsane turizmci esnaflarından İsmail Dirim, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kuşadası'nın efsane turizmci esnaflarından İsmail Dirim, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.


Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası'nda yıllarca turizm sektörüne hizmet eden esnaflık yapan İsmail Dirim, renkli kişiliğiyle de Kuşadası'nın en sevilen isimleri arasında yer alıyordu. Hayatı “Kuşadalı Bir Yurttaş“ ismiyle kitap haline de getirilen İsmail Dirim, ömrünün son dönemlerini Kuşadası Huzurevi'nde geçiyordu. 94 yaşındaki hayatını kaybeden İsmail Dirim, Hanım Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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