Kuşadası'nın eski mahallesi, ilçenin modern yüzü oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde ilçenin merkezi konumunda olan Türkmen Mahallesi'nde yürütülen alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 30 yıldır hizmet görmeyen bölgedeki yol yapım işlerinde de sona gelindi. Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nin Kuşadası'nın modern yüzü olacağını söyledi.

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de verdiği destekle ilçede uzun yıllardır hizmet görmeyen Türkmen Mahallesi'nde başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgeye 2 bin 990 metrekare sıcak asfalt döküldü. 3 bin 205 metrekare parke, 2 bin 471 metrekare bordür taşı döşendi. ASKİ ekiplerince su ve kanalizasyon hatlarının da yenilendiği sokaklarda doğalgaz, telefon, internet ve elektrik gibi alt yapı işleri de bitirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce, Huzur, Mert Sevgi, Varlık, Bağkur, Alkış, Tavaslı, Topaltı, Müdafaa, Sevinç, Zeybek, Veysel, Turgut, Güven, Ülgen ve Ünlü sokaklardaki parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı. Çubukçu, Kulalıoğlu ve Sümbül sokaklara sıcak asfalt döküldü. Ayrıca Güven, Ünlü, Elmalı ve Yağbasanlı sokakların kesiştiği noktalara yağmur suyu ızgarası döşendi. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, önümüzdeki günlerde Okul, Emginler ve Elmas Sokaklarda yol yapım çalışmasına başlayacak.

"Daha yeşil bir Kuşadası"

Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Türkmen Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar, alt yapı ve üst yapı ile de sınırlı kalmadı. Kuşadası Belediyesi'ne Bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 50'nci yıl caddesi üzerinde yer alan Alev Atak parkını da baştan aşağıya yeniledi. Çalışmalar kapsamında parktaki plastik çocuk oyun grubu ahşap malzemeli oyun grubu ile değiştirildi. Peyzaj düzenlemesi yapılan parka ahşap oturma grupları eklendi. Toplam bin 416 metrekare alan üzerine kurulu olan Alev Atak Parkı böylece hem çocukların hem de Kuşadalılar'ın daha iyi ve kaliteli vakit geçirebileceği bir yer haline geldi.

“Kuşadası'nın en büyük destekçisi Çerçioğlu'dur"

Türkmen Mahallesi'ndeki çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçemizin merkezi konumundaki Türkmen Mahallesi'nde başladığımız alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmalarında da sona gelindi. Gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden çalışan ekiplerimiz yoğun bir emek harcadı. Türkmen Mahallesi, baştan aşağı yenilenen sokakları ile Kuşadası'nın modern yüzü olacak. Kuşadası'nın en büyük destekçisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir bürokratlarına çok teşekkür ederim” diye konuştu.