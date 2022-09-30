Kuşadası'nın farklı mahallelerinde temizlik çalışması sürüyor

Yağışlar başlamadan önce mazgalların ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 farklı noktada detaylı temizlik çalışması yaptı.

Belirlenen program dâhilinde periyodik aralıklarla gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmasında ekiplerin son durağı İkiçeşmelik, Camiatik, Kadınlar Denizi ve Türkmen mahalleleri ile Balıkçılar Meydanı ve İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkarken parklarda ve yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun gruplarını, bankları ve tüm çöp konteynerlerini özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Balıkçılar Meydanı'nı da yıkayarak dezenfekte eden ekipler Marina Halk Plajı'na kadar uzanan bölgede kayalıkların arasında atılan çöpleri ve sigara izmaritlerini ise vakumlu süpürge aracılığıyla temizledi. Öte yandan Kadınlar Denizi Mahallesi Kayı sitesi önünde bulunan su kanalında biriken yabancı ot ve taşlar da temizlendi. Detaylı temizlik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.