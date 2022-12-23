Kuşadası'nın güzel yarınları için alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sürüyor

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan hizmet ve yatırım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi, alt yapısını yenilediği Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Gerçek Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Serkan Altınkaynak 5. Sokağa sıcak asfalt döküldü.

Kuşadası'nın güzel yarınları için gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 esasına göre çalışarak yol yapım, bakım ve onarım işlerini kısa süre içerisinde tamamlıyor. Son olarak ekipler tarafından Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Gerçek Sitesi'nin çevresindeki 2 bin 300 metrekarelik alanda başlatılan yenileme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bölgeye 195 metrelik yağmur suyu hattı döşeyen, 265 metrelik alanda bordür, 365 metrekarelik alanda da kilit taş imalatı yapan ekipler, Serkan Altınkaynak 5. Sokağa da sıcak asfalt serim işlemine başladı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak olan sıcak asfalt çerçevede çalışması bittiğinde Gerçek Sitesi yeni yollarına kavuşacağı belirtildi.