Kuşadası'nın güzel yarınları için hizmet seferberliği devam ediyor

Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri tarafından Ege Mahallesi'nde toplam 4 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşenmeye başlandı.

Başkan Ömer Günel'in Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek için başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme hamlesi tüm hızıyla devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Davutlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 4 bin 500 metrekarelik yol yapımını bitiren ekipler son olarak Ege Mahallesi 406. Sokak ve civarında kilit parke taşından yol imalatına başladı. 4 bin metrekarelik bir alanda yürütülecek çalışmanın sonunda bölgenin kaldırım ve bordür taşları da tamamen yenilenecek.

Kuşadası'nda güzel yarınlar için başlattıkları hizmet seferberliğinin aralıksız süreceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Amacımız Kuşadası'nın çehresini değiştirerek modern bir turizm kentine yakışan görünüme kavuşturmak. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan kentimizin turistik çarşıları olan Grand ve Orient Bazaar'da başlattığımız yenileme çalışmalarını son aşamaya getirirken, bir yandan da farklı mahallelerde asfalt, parke ve kaldırım imalatı çalışması yürütüyoruz” diye konuştu.