Kuşadası'nın Ödüllü Projesi Kampinova için geri sayım başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından kenti pandemi sonrası ortaya çıkan yeni turizmin merkezi haline getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar da Davutlar Sevgi Plajı'nda yapımı devam etmekte olan Kampinova projesi için geri sayım başladı. Kısa süre içerisinde kente kazandırılacak olan Kampinova, doğanın içerisinde sunacağı inovasyon odaklı çalışma ve huzurlu tatil ile dijital göçebelerin yeni adresi olmaya şimdiden aday oldu.

Kuşadası Belediyesi, uzun yıllar boyunca Türk turizminin amiral gemisi olan kentin sahip olduğu alternatif turizm potansiyelini pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni turizm ve eğitim anlayışı ile şekillendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi'nin 2 yıl önce Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçirdiği Ada Camping ve Habitat Derneği ile birlikte açtığı Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nin ardından kenti, çağın yeni turist tipi olan dijital göçebeler ile tanıştıracak olan Kampinova projesinin yapım çalışmaları sürüyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görülen Kampinova projesi “Öğren, Eğlen, Yenilen” sloganı ile yaşama geçirilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde kente kazandırılacak olan Kampinova'da, eğitim, atölye, çadır, spor, etkinlik, sahne, gösteri, dinlenme, ortak çalışma alanları ve bungalov evler ile sosyal tesisler bulunacak. Misafirlerine doğanın içerisinde inovasyon odaklı bir çalışma ve tatil imkanı sunacak olan Kampinova'da aynı anda yaklaşık 260 kişi konaklayabilecek. Kampinova'ya gelen dijital göçebeler ayrıca kendileri için düzenlenecek çeşitli etkinlik ve festivallere katılma fırsatı da bulacak. Y ve Z kuşağının talepleri , dijital çağın gereklerine uygun eğitimlerin de düzenleneceği Kampinova, tüm bu özellikleriyle Kuşadası'nın yeni çekim merkezi olacak.

Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında Kampinova projesi ile ilgili olarak Habitat Derneği ile protokol yapmak üzere yetki alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandeminin pek çok alışkanlığı değiştirdiğini belirterek “Kuşadası'nı yeni turizmin merkezi haline getirmek amacıyla başladığımız çalışmalarımızı Kampinova ile sürdürüyoruz. Ada Camping'in ardından Kampinova projesinin de kentimiz turizmine yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz” dedi.